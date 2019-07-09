2019-07-09T09:39:35+03:00
Общество

В Мурманской области из части сбежал старший матрос

Владислав Быков приехал нести службу из Воркуты
Ника СВЕТЛОВА
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Владислав Быков не пришел на службу 1 июля. Фото: Северный флотВладислав Быков не пришел на службу 1 июля. Фото: Северный флот
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В Мурманской области и не только сейчас ищут жителя Воркуты Владислава Алексеевича Быкова. 22-летний молодой человек приехал из Коми в Заполярный ради контрактной службы в армии. И попал в часть № 38643 - бригаду морской пехоты Спутника.

- 1 июля без уважительной причины не прибыл к месту несения службы и по настоящее время отсутствует. Предположительное место нахождения - город Заполярный, улица Бабикова. В Воркуте живет в поселке городского типа Северный на улице Ватутина, - говорится в ориентировке на молодого человека.

Любую важную для поисков информацию просят передать в часть, где служит Владислав Быков.

Напомним, это не первый случай, когда новобранцы сбегают из воинских частей. Иногда они это делают из-за жестокого обращения. Так, в части Алакуртти солдат-срочник стал жертвой дедовщины: его решили проучить так, что чуть не сделали инвалидом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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