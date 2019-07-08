2019-07-08T16:48:18+03:00
Общество

Ушел из жизни главный государственный инспектор труда по Мурманской области Андрей Балмочных

Он посвятил сфере охраны труда четверть века
Ника СВЕТЛОВА
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5 июля на 60-м году жизни скончался Андрей Валентинович Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области. Фото: Елена КОВАЛЕНКО5 июля на 60-м году жизни скончался Андрей Валентинович Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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5 июля на 60-м году жизни скончался Андрей Валентинович Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области.

В инспекции он пришел в сентябре 1995 года, и по июнь 2016-го занимал должности главного государственного инспектора труда на водном транспорте по Мурманскому бассейну (по охране труда) и заместителя руководителя.

15 июля 2016 года приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации был назначен руководителем Государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Мурманской области.

- Четверть века Андрей Валентинович посвятил сфере охраны труда. За долгие годы работы Андрей Валентинович воспитал не одно поколение государственных инспекторов труда, охотно передавая свои знания и опыт. Высокий профессионализм и всесторонняя эрудиция снискали Андрею Валентиновичу заслуженное уважение и непререкаемый авторитет среди коллег, работников, работодателей и общественных организаций, - рассказали коллеги ушедшего.

Гражданская панихида состоится 11 июля в 11.00 в прощальном зале Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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