Ушел из жизни главный государственный инспектор труда по Мурманской области Андрей Балмочных
5 июля на 60-м году жизни скончался Андрей Валентинович Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области.
В инспекции он пришел в сентябре 1995 года, и по июнь 2016-го занимал должности главного государственного инспектора труда на водном транспорте по Мурманскому бассейну (по охране труда) и заместителя руководителя.
15 июля 2016 года приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации был назначен руководителем Государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Мурманской области.
- Четверть века Андрей Валентинович посвятил сфере охраны труда. За долгие годы работы Андрей Валентинович воспитал не одно поколение государственных инспекторов труда, охотно передавая свои знания и опыт. Высокий профессионализм и всесторонняя эрудиция снискали Андрею Валентиновичу заслуженное уважение и непререкаемый авторитет среди коллег, работников, работодателей и общественных организаций, - рассказали коллеги ушедшего.
Гражданская панихида состоится 11 июля в 11.00 в прощальном зале Мурманска.
ИСТОЧНИК KP.RU