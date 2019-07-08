2019-07-08T16:24:23+03:00
Дом. Семья

Ветеринары осмотрели животных Загородного парка, за которых испугались посетители

Гостям показалось, что за зверинцем не ухаживают
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
За животными в Загородном парке установлен контроль со стороны веткомитета. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской областиЗа животными в Загородном парке установлен контроль со стороны веткомитета. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской области
Изменить размер текста:

На прошлой неделе жительница Североморска разместила пост в "ВКонтакте", в котором написала впечатления от посещения Загородного парка в окрестностях флотской столицы.

Особенно ее смутил запах, идущий от вольеров, отсутствие еды у животных и тощий олень, у которого было видно ребра. Всего в парке живут 7 лошадей, олень, 6 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы), 2 енота-полоскуна, 12 енотовидных собак, куры, утки и гуси.

Сразу же, как появилась эта информация, полиция начала проверку загородного парка. К ней подключили ветеринары.

Выяснилось, что животных регулярно прививают, корм у них есть, а облезлый внешний вид - признак линьки, во время которой все животные выглядят плохо. Правда, все же у оленя обнаружили истощение и... хороший аппетит.

- Из негативных факторов обнаружено, что на территории, где содержатся животные, присутствует большое количество кровососущих насекомых. От животных исходит специфичный для енотовидных собак запах. В период весеннего гона данный запах может усиливаться, когда животные метят свою территорию, - сообщили на областной ветстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел из жизни главный государственный инспектор труда по Мурманской области Андрей Балмочных
Мурманчанка пришла в суд с наркотиком в сумочке
Жителя Колы, которого искали три месяца, нашли в реке Тулома
В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками
В Мончегорск возвращаются викинги!
С экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость
Мурманская область вошла в Топ-5 по числу разводов
Под Мурманском и в Зареченске видели медведей
Андрей Чибис назначил своего нового советника, а кресло председателя комитета госзаупок освободилось
Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина
Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу