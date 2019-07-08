Ветеринары осмотрели животных Загородного парка, за которых испугались посетители

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-08T16:24:23+03:00

За животными в Загородном парке установлен контроль со стороны веткомитета. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской области

Гостям показалось, что за зверинцем не ухаживают

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На прошлой неделе жительница Североморска разместила пост в "ВКонтакте", в котором написала впечатления от посещения Загородного парка в окрестностях флотской столицы.

Особенно ее смутил запах, идущий от вольеров, отсутствие еды у животных и тощий олень, у которого было видно ребра. Всего в парке живут 7 лошадей, олень, 6 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы), 2 енота-полоскуна, 12 енотовидных собак, куры, утки и гуси.

Сразу же, как появилась эта информация, полиция начала проверку загородного парка. К ней подключили ветеринары.

Выяснилось, что животных регулярно прививают, корм у них есть, а облезлый внешний вид - признак линьки, во время которой все животные выглядят плохо. Правда, все же у оленя обнаружили истощение и... хороший аппетит.

- Из негативных факторов обнаружено, что на территории, где содержатся животные, присутствует большое количество кровососущих насекомых. От животных исходит специфичный для енотовидных собак запах. В период весеннего гона данный запах может усиливаться, когда животные метят свою территорию, - сообщили на областной ветстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU