Мурманчанка пришла в суд с наркотиком в сумочке

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-08T15:43:22+03:00

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О чем думала мурманчанка, когда пришла в суд с наркотиком, сказать сложно. Вероятнее всего надеялась, что ее личные вещи никто не будет досматривать.

В областной суд женщина пришла из-за административного делопроизводства. Судебный пристав начал стандартную процедуру, предложив показать вещи в сумочке. Мурманчанка стала отпираться и заявила, что ничего запрещенного не принесла. Такое поведение показалось подозрительным.

- В сумке женщины была обнаружена бутылка с непрозрачной жидкостью. На вопрос судебного пристава, что находится в бутылке, гражданка призналась, что там наркотическое вещество, - сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

После выяснилось, что дама пыталась пронести в суд бутират. Женщину задержали и передали сотрудникам полиции, которых вызвали в суд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU