Жителя Колы, которого искали три месяца, нашли в реке Тулома

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-08T14:42:58+03:00

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31-летний Алексей Скиба пропал 10 апреля. Как часто бывает в таких случаях - ушел из дома в Коле и не вернулся.

Почти три месяца мужчину искали, в том числе и по соседним городам. Но теперь стало известно, что Алексея нашли. Получилось это случайно: рыбаки во время промысла на реке Тулома обнаружили тело мужчины.

- Была установлена личность погибшего - им оказался Алексей Скиба. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, тело имеет сильные гнилостные изменения. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним, ранее в Мурманске рядом с Ледовым озером нашли тело 32-летнего Марата Юнусова, которого искали пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU