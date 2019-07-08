В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками
Сотрудники Угрозыска вместе с ОМОНом накрыли бордель, который работал в Мурманске с января 2013 года и до нынешнего времени.
Состоял притон по оказанию интимных услуг из восьми квартир в Октябрьском и Первомайском округах. Работали в нем девушки из других регионов страны и Ближнего Зарубежья. Во время обыска был найден миллион рублей, амфетамин и тетради с записями теневых учетов.
- При помощи сети Интернет подозреваемые размещали рекламные объявления о своей деятельности, а также принимали заказы от клиентов, разъясняя стоимость и условия оказания услуг, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Помимо ночных бабочек были задержаны два диспетчера, которые обрабатывали заказы, а также организатора борделя. Судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU