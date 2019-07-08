2019-07-08T13:08:38+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками

Работали в сфере интим-услуг женщины из других регионов страны и Ближнего Зарубежья
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Притон состоял из восьми квартир, где работали жрицы любви.Притон состоял из восьми квартир, где работали жрицы любви.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сотрудники Угрозыска вместе с ОМОНом накрыли бордель, который работал в Мурманске с января 2013 года и до нынешнего времени.

Состоял притон по оказанию интимных услуг из восьми квартир в Октябрьском и Первомайском округах. Работали в нем девушки из других регионов страны и Ближнего Зарубежья. Во время обыска был найден миллион рублей, амфетамин и тетради с записями теневых учетов.

- При помощи сети Интернет подозреваемые размещали рекламные объявления о своей деятельности, а также принимали заказы от клиентов, разъясняя стоимость и условия оказания услуг, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Помимо ночных бабочек были задержаны два диспетчера, которые обрабатывали заказы, а также организатора борделя. Судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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