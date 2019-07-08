В Мончегорск возвращаются викинги!
Уже во второй раз город металлургов принимает фестиваль нордической культуры Imandra Viking Fest, который состоится 31 августа. Здесь каждый сможет прикоснуться к древней эпохе викингов, познакомиться с богатой культурой северного народа и почувствовать себя жителем средневекового селения Имандра!
Imandra Viking Fest не только направлен на развитие культурной жизни региона, но и призван повысить его туристическую привлекательность – единственный в Заполярье фестиваль в формате походного лагеря викингов объединит на своих площадках гостей из разных уголков России и Скандинавии.
Начнется Imandra Viking Fest с костюмированного шествия викингов для всех желающих! После символичного “захвата” селения Имандра маленькие воины смогут провести время в картонной мастерской и салоне аквагрима, освоить средневековые ремесла, посмотреть кукольное представление, потренировать внимательность за партией в древние настольные игры и отточить ловкость и быстроту, сдавая ГТО для юных викингов.
Участники постарше попробуют себя в стрельбе из лука, фехтовании, кузнечном деле и
этнических танцах, сделают стильную прическу в нордической цирюльне, а в корчме “Биврёст” не только отведают лучшие блюда северной кухни, но и попробуют приготовить их самостоятельно на кулинарном мастер-классе.Для тех, кто стремится узнать что-то новое, будет работать образовательный лекторий, а также гид, который проведет для участников экскурсию по селению и расскажет о культуре древнего народа.
И, конечно, Imandra Viking Fest не состоится без традиционных «Игр Тора», во время которых жители Заполярья поборются за звание сильнейших воинов Имандры! Завершится фестиваль выступлениями легендарной рок-группы Ария, французского фолк-коллектива Skáld и театрализованным фаер-шоу!
Когда и где:
31 августа 2019 года, с 14:00 до 21:30
г. Мончегорск, территория МАУ “СШОР”, ул Нагорная 17
Вход свободный. Событие категории «6+»
Открыта бесплатная регистрация на фестиваль. Гости, заранее прошедшие регистрацию и предъявившие распечатанный билет (или скрин на телефоне/планшете) в день фестиваля, получат от организаторов приятный бонус.
Фестиваль проводится в рамках Благотворительной программы Норникеля «МИР НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» при поддержке компании «Норникель» и Администрации города
Мончегорска. Больше информации на сайте фестивале, а также:
Поддержать фестиваль на краудфандинговой платформе Planeta.ru
Imandra Viking Fest в Мончегорске.
ИСТОЧНИК KP.RU