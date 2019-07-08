Под Мурманском и в Зареченске видели медведей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-08T10:00:05+03:00

Мишки все чаще выходят к людям. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Косолапые в Заполярье продолжают выходить к людям. Жители Североморска, Кандалакши и других городов пишут, что находят следы косолапых на прогулках во время прогулок или походов в лес.

А иногда удается увидеть и самого хищника.

- 10-й километр от Мурманска, поворот на Мурмаши, рядом с дорогой бродит большой медведь. Наткнулись на него, пока сидели на пикнике, вовремя заметили и успели смыться! Будьте бдительны! - сообщила в группе "Мурманск" Татьяна Лапкина.

Еще одного косолапого видели в четырех километрах от Зареченска.

- Сейчас местность обследуют специалисты охотнадзора. При обнаружении следов диких животных, будут предприняты меры по их отпугиванию, - рассказали в Кандалакшском управлении по делам ГО и ЧС.

Напомним, ранее в сети распространились фотографии, на которых водители спецмашин кормят медведей. В подписи говорилось, что кадры сделаны под Полярными Зорями, но на самом деле это не так.

ИСТОЧНИК KP.RU