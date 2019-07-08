Под Мурманском и в Зареченске видели медведей
Косолапые в Заполярье продолжают выходить к людям. Жители Североморска, Кандалакши и других городов пишут, что находят следы косолапых на прогулках во время прогулок или походов в лес.
А иногда удается увидеть и самого хищника.
- 10-й километр от Мурманска, поворот на Мурмаши, рядом с дорогой бродит большой медведь. Наткнулись на него, пока сидели на пикнике, вовремя заметили и успели смыться! Будьте бдительны! - сообщила в группе "Мурманск" Татьяна Лапкина.
Еще одного косолапого видели в четырех километрах от Зареченска.
- Сейчас местность обследуют специалисты охотнадзора. При обнаружении следов диких животных, будут предприняты меры по их отпугиванию, - рассказали в Кандалакшском управлении по делам ГО и ЧС.
Напомним, ранее в сети распространились фотографии, на которых водители спецмашин кормят медведей. В подписи говорилось, что кадры сделаны под Полярными Зорями, но на самом деле это не так.
ИСТОЧНИК KP.RU