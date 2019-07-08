2019-07-08T09:02:11+03:00
Политика

Андрей Чибис назначил своего нового советника, а кресло председателя комитета госзаупок освободилось

В правительстве Мурманской области произошли три кадровые перестановки
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Ольга Вовк стала советником Андрея Чибиса. Фото: правительство Мурманской областиОльга Вовк стала советником Андрея Чибиса. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Команда областного правительства продолжает меняться после прихода врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Напомним, в частности ушли со своих постов министр здравоохранения Валерий Перетрухин, заместители главы региона Алексей Тюкавин и Инна Погребняк.

На оперативном совещании в понедельник, 8 июля, Андрей Чибис сообщил, что назначил своим советником Ольгу Вовк, которая ранее было его помощником. Помимо этого она возглавила АНО "Центр городского развития Мурманской области". Одна из ее обязанностей - курировать появление новых детских и спортивных площадок в регионе.

Ранее случились еще две кадровые перестановки. Так, по собственному желанию уволен председатель комитета государственных закупок Мурманской области Сергей Росляков. Также на пенсию вышла первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли притон из восьми квартир с проститутками
В Мончегорск возвращаются викинги!
С экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость
Мурманская область вошла в Топ-5 по числу разводов
Под Мурманском и в Зареченске видели медведей
Школу в Мурманской области могут назвать в честь погибшего на АС-31 Дениса Опарина
Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу