Андрей Чибис назначил своего нового советника, а кресло председателя комитета госзаупок освободилось

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-08T09:02:11+03:00

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Команда областного правительства продолжает меняться после прихода врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Напомним, в частности ушли со своих постов министр здравоохранения Валерий Перетрухин, заместители главы региона Алексей Тюкавин и Инна Погребняк.

На оперативном совещании в понедельник, 8 июля, Андрей Чибис сообщил, что назначил своим советником Ольгу Вовк, которая ранее было его помощником. Помимо этого она возглавила АНО "Центр городского развития Мурманской области". Одна из ее обязанностей - курировать появление новых детских и спортивных площадок в регионе.

Ранее случились еще две кадровые перестановки. Так, по собственному желанию уволен председатель комитета государственных закупок Мурманской области Сергей Росляков. Также на пенсию вышла первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU