Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-07T17:39:02+03:00

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Ленинский суд Мурманска вынес решение по делу писателя Антона Благина. Повод для тяжбы стала его статья "Чем А. Благин так насолил некоторым товарищам, что его всяко-разно пытаются нейтрализовать", которую мужчина опубликовал в январе этого года.

В ней правоохранительные органы заметили признаки экстремизма, что подтвердила лингвистическая экспертиза. А именно, что в тексте есть лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, а также лингвистические и психологические признаки унижения человека по признаку национальности.

- Благин вину в совершении указанного административного правонарушения не признал. Пояснил, что указанная статья была написана и опубликована им с целью привлечения внимания людей и органов государственной власти, однако его действия не были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства лиц конкретной национальности. В статье был поднят более серьезный вопрос, поскольку в настоящее время против России и славянского (русского) мира ведется не объявленная религиозная война, имеющая захватнические цели. Расценивал данную публикацию как историческую, - рассказали в пресс-службе суда.

Фемида признала его виновным, и писатель должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU