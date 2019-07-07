2019-07-07T17:39:02+03:00
Происшествия

Мурманского писателя осудили за статью о "не объявленной религиозной войне"

В тексте нашли признаки экстремизма
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Писатель не признавал свою вину, утверждая, что написал исторический текст.Писатель не признавал свою вину, утверждая, что написал исторический текст.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ленинский суд Мурманска вынес решение по делу писателя Антона Благина. Повод для тяжбы стала его статья "Чем А. Благин так насолил некоторым товарищам, что его всяко-разно пытаются нейтрализовать", которую мужчина опубликовал в январе этого года.

В ней правоохранительные органы заметили признаки экстремизма, что подтвердила лингвистическая экспертиза. А именно, что в тексте есть лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, а также лингвистические и психологические признаки унижения человека по признаку национальности.

- Благин вину в совершении указанного административного правонарушения не признал. Пояснил, что указанная статья была написана и опубликована им с целью привлечения внимания людей и органов государственной власти, однако его действия не были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства лиц конкретной национальности. В статье был поднят более серьезный вопрос, поскольку в настоящее время против России и славянского (русского) мира ведется не объявленная религиозная война, имеющая захватнические цели. Расценивал данную публикацию как историческую, - рассказали в пресс-службе суда.

Фемида признала его виновным, и писатель должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировске сварили 500 литров ухи и установили рекорд России
В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений
В Апатитах разыскивают злостного алиментщика
Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга
На въезде в Апатиты неизвестные облили краской буддистскую ступу
Новый доврачебный кабинет в Кировске принял почти 500 маленьких северян
В Мурманске рабочие во время укладки асфальта нашли минометные мины
Дальнобойщики и три медведя: на трассе под Полярными Зорями водители покормили косолапых
На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой
Апатитчанин хотел спасти знакомую от самоубийства и убил ее
На острове Кильдин появится храм в честь адмирала Ушакова
"Мурманэнергосбыт" вернет северянам 25,5 миллионов рублей за отопление
Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме
Легендарный барк "Седов" придет в Мурманск и будет открыт для посещения
Пропавшую в Апатитах школьницу нашли у знакомого
В Мурманске молодой человек повредил семь машин и не смог объяснить, зачем он это сделал
Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске
В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку
Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам
Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц
В Териберке пройдет большая уборка
В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам
Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз