В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-07T09:53:12+03:00

Молодой человек не смог снять кольцо с опухшего пальца. Фото: vk.com/rescuemurman

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Сотрудники аварийно-спасательного отряда выполняют самые разные задания. Иногда им приходится вызволять из беды животных, как это было с щенком, застрявшим среди бетонных конструкций, или псом, провалившимся в колодец.

Бывает, что надо помочь сотрудникам "Скорой помощи" госпитализировать больного на специальных носилках, на которых можно сидеть, а не лежать.

А в субботу, 6 июня, аварийно-спасательный отряд поехал в травмпункт. Туда обратился молодой человек, который не мог снять кольцо. Палец сильно опух, и украшение намертво на нем застряло.

- Спасатели при помощи электрического и слесарного инструмента сняли кольцо с пальца, а работники травмпункта оказали молодому человеку медицинскую помощь, - пояснили в отряде.

Оказывать такого рода помощь спасателям не в новинку: уже не раз им приходилось разрезать кольца, застрявшие на пальцах.

ИСТОЧНИК KP.RU