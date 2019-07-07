В Мурманске спасатели помогли молодому человеку снять кольцо с пальца
Сотрудники аварийно-спасательного отряда выполняют самые разные задания. Иногда им приходится вызволять из беды животных, как это было с щенком, застрявшим среди бетонных конструкций, или псом, провалившимся в колодец.
Бывает, что надо помочь сотрудникам "Скорой помощи" госпитализировать больного на специальных носилках, на которых можно сидеть, а не лежать.
А в субботу, 6 июня, аварийно-спасательный отряд поехал в травмпункт. Туда обратился молодой человек, который не мог снять кольцо. Палец сильно опух, и украшение намертво на нем застряло.
- Спасатели при помощи электрического и слесарного инструмента сняли кольцо с пальца, а работники травмпункта оказали молодому человеку медицинскую помощь, - пояснили в отряде.
Оказывать такого рода помощь спасателям не в новинку: уже не раз им приходилось разрезать кольца, застрявшие на пальцах.
ИСТОЧНИК KP.RU