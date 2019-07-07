Экспертиза показала, что страшная смерть пса Густава из Апатитов наступила из-за мучений

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-07T09:24:37+03:00

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Волонтеры мини-приюта "Дача" в Апатитах получили на руки заключение облветлаборатории по обследованию трупа пса Густава. Напомним, его искалеченное тело нашли в мини-приюте "Дача" в Апатитах.

Туда пробрался неизвестный, и жестоко изранил животное. Согласно официальному документу, Густава резали острым предметом, били, в том числе по половым органам, - по всему телу нашли гематомы. Внутренние органы серьезно пострадали, в легких была кровь.

- Смерть наступила от остановки сердца из-за полученных травм, - говорится в заключении.

Как только стало известно о мучительной гибели Густава, северяне начали писать письма в полицию с требование найти убийцу. Было возбуждено уголовное дело, правда, пока мучитель пса не найден. При этом на его совести есть и другие жестокие убийства животных - об этом говорит почерк, как расправлялись с собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU