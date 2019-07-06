Рыбаки Мурманской области бьют тревогу: в реках умирает семга

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-06T14:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето 2015 года ознаменовалось в Заполярье сразу несколькими, как потом выяснилось связанными друг с другом неприятными инцидентами с рыбой: одновременно в области болела и умирала семга в реках и тухла в окрестностях Кольского района. Тогда причиной обоих происшествий стала болезнь под названием ульцеративный дермальный некроз, поразившая рыбу. Тогда рыба одновременно болела и в дикой среде, и в садках, что и стало причиной свалок неутилизированной семги.

Несколько зараженных особей находили в реках и после этого. В прошлом году, например, причиной тому назвали гормональной перестройкой организма рыб и аномально низкой температурой воды в заполярных водоемах. И вот рыбаки снова заметили в регионе рыбку «с душком».

- Заполярные рыбаки бьют тревогу. По их словам, в Шонгуе, в реке Кола всплывает мертвая семга. Так что сматывайте удочки, господа! – появилась вчера вечером, 5 июля, запись в группе «ДТП и ЧП Мурманск».

Новость быстро разлетелась по другим пабликам, в одном из которых пользователь оставил также видео, на котором запечатлена больная семга в реке.

- 10 дней назад в Мурмашах. Плывет. Какая-то тифозная вся, небольшая. Килограмм, может, с небольшим. Плешивая, - комментирует автор видео.

Причин заболевания может быть много, но установить их могут только специалисты. Но им необходимо помочь. Рыбу можно сдать в Кольскую областную ветеринарную лабораторию, которая находится по адресу Кольский, 112 в Мурманске.

Больная семга на Туломе.Видео: Денис Чупраков.

ИСТОЧНИК KP.RU