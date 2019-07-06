Новый доврачебный кабинет в Кировске принял почти 500 маленьких северян
Здоровье населения находится в приоритете у властей Заполярья. Проблемы в этой сфере не раз поднимались на совещаниях разных уровней. Не удивительно, что именно здравоохранение стало первой темой в Плане первоочередных мероприятий, составленных с приходом врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Одним шагов этой стратегии стало открытие доврачебного кабинета в детской поликлинике города Кировска. Появление нового вида медицинской помощи пришлось на 1 июня. Спустя месяц пришло время подвести итоги.
- Открытие кабинета позволило разделить потоки плановых и неотложных пациентов и сократить сроки ожидания неотложной помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области. - За первый месяц работы в доврачебном кабинете было осмотрено 493 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU