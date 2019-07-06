2019-07-06T12:11:35+03:00
Здоровье

Новый доврачебный кабинет в Кировске принял почти 500 маленьких северян

В детской поликлинике таким образом были разделены потоки
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Очередей в медучреждении стало намного меньше.Очередей в медучреждении стало намного меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Здоровье населения находится в приоритете у властей Заполярья. Проблемы в этой сфере не раз поднимались на совещаниях разных уровней. Не удивительно, что именно здравоохранение стало первой темой в Плане первоочередных мероприятий, составленных с приходом врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Одним шагов этой стратегии стало открытие доврачебного кабинета в детской поликлинике города Кировска. Появление нового вида медицинской помощи пришлось на 1 июня. Спустя месяц пришло время подвести итоги.

- Открытие кабинета позволило разделить потоки плановых и неотложных пациентов и сократить сроки ожидания неотложной помощи, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области. - За первый месяц работы в доврачебном кабинете было осмотрено 493 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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