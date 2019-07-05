2019-07-05T16:43:08+03:00
Происшествия

В Мурманске рабочие во время укладки асфальта нашли минометные мины

Опасную находку увезли взрывать на полигон
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Старые мины вывезли на полигон и уничтожили. Фото: Росгвардия Мурманской областиСтарые мины вывезли на полигон и уничтожили. Фото: Росгвардия Мурманской области
Изменить размер текста:

В Мурманске сейчас в полном разгаре дорожные работы, которые идут во всех районах города. Обычная процедура замены асфальта на улице Зои Космодемьянской закончилась вызовом спецслужб.

Вечером 4 июля у дома №26 рабочие сняли старое дорожное покрытие и увидели предметы, похожие на взрывные снаряды. На место сразу были спецслужбы.

- Прибыв на место происшествия сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что это головные взрыватели минометных мин времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпасы представляли опасность для окружающих, так как содержали взрывчатые вещества. Взрывотехники ОМОН поместили данные взрыватели в специальные безопасные контейнеры и вывезли на полигон, - рассказали в Росгвардии.

Силами военнослужащих Северного флота мины были уничтожены.

Напомним, этой весной Мончегорск нашли мину прямо у жилых домов - ее выкопала собака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дальнобойщики и три медведя: на трассе под Полярными Зорями водители покормили косолапых
На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой
Апатитчанин хотел спасти знакомую от самоубийства и убил ее
На острове Кильдин появится храм в честь адмирала Ушакова
"Мурманэнергосбыт" вернет северянам 25,5 миллионов рублей за отопление
Депутат Госдумы Алексей Веллер показал, как выглядят мурманские моряки, полгода сидящие в африканской тюрьме
Легендарный барк "Седов" придет в Мурманск и будет открыт для посещения
Пропавшую в Апатитах школьницу нашли у знакомого
В Мурманске молодой человек повредил семь машин и не смог объяснить, зачем он это сделал
Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске
В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку
Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам
Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц
В Териберке пройдет большая уборка
В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам
Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз