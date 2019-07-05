В Мурманске рабочие во время укладки асфальта нашли минометные мины

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-05T16:43:08+03:00

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В Мурманске сейчас в полном разгаре дорожные работы, которые идут во всех районах города. Обычная процедура замены асфальта на улице Зои Космодемьянской закончилась вызовом спецслужб.

Вечером 4 июля у дома №26 рабочие сняли старое дорожное покрытие и увидели предметы, похожие на взрывные снаряды. На место сразу были спецслужбы.

- Прибыв на место происшествия сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что это головные взрыватели минометных мин времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпасы представляли опасность для окружающих, так как содержали взрывчатые вещества. Взрывотехники ОМОН поместили данные взрыватели в специальные безопасные контейнеры и вывезли на полигон, - рассказали в Росгвардии.

Силами военнослужащих Северного флота мины были уничтожены.

Напомним, этой весной Мончегорск нашли мину прямо у жилых домов - ее выкопала собака.

ИСТОЧНИК KP.RU