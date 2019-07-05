2019-07-05T14:05:07+03:00
Происшествия

На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой

Его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами
Мария ПАШЕНКОВА
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Машина в темноте налетела на коров, оказавшихся на дороге. Фото: ГИБДД по Вологодской областиМашина в темноте налетела на коров, оказавшихся на дороге. Фото: ГИБДД по Вологодской области
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Жителей Мурманской области часто предупреждают, что на дороге надо быть внимательными - может выскочить лось. Случается это не только в Заполярье, но и в других регионах.

Впрочем, стоит водителям беспокоиться и о других животных, которые могут оказаться на дороге. В том числе и домашних.

Смертельная авария произошла в 23.30 4 июля на 351 км автодороги ВологдаМедвежьегорск - это Вытегорский район Вологодской области.

- 57-летний житель Мурманской области за рулем Daewoo Nexia допустил наезд на корову. От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажир – женщина 1956 года рождения - с травмами доставлена в больницу, - рассказали в УГИБДД Вологодской области.

По фотографиям с места аварии видно, что на дороге лежат две коровы. Одно из животных не удалось спасти.

Напомним, в июне в Кандалакшском районе машина столкнулась с лосем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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