На дороге Вологда–Медвежьегорск водитель из Мурманской области погиб, столкнувшись с коровой
Жителей Мурманской области часто предупреждают, что на дороге надо быть внимательными - может выскочить лось. Случается это не только в Заполярье, но и в других регионах.
Впрочем, стоит водителям беспокоиться и о других животных, которые могут оказаться на дороге. В том числе и домашних.
Смертельная авария произошла в 23.30 4 июля на 351 км автодороги Вологда – Медвежьегорск - это Вытегорский район Вологодской области.
- 57-летний житель Мурманской области за рулем Daewoo Nexia допустил наезд на корову. От полученных травм водитель скончался на месте. Пассажир – женщина 1956 года рождения - с травмами доставлена в больницу, - рассказали в УГИБДД Вологодской области.
По фотографиям с места аварии видно, что на дороге лежат две коровы. Одно из животных не удалось спасти.
Напомним, в июне в Кандалакшском районе машина столкнулась с лосем.
ИСТОЧНИК KP.RU