Апатитчанин хотел спасти знакомую от самоубийства и убил ее

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-05T13:29:26+03:00

Мужчина выхватил у женщины нож и сам же ее ударил

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38-летний апатитчанин хотел спасти жизнь своей 32-летней знакомой, а на деле забрал ее. Погибшая приютила у себя неработающего душегубца, а он

Утром 18 января мужчина и женщина продолжали отмечать праздники. В какой-то момент хозяйка квартиры схватила нож и стала угрожать навредить себе. Как потом объяснял обвиняемый, он хотел спасти даму и выхватил у нее оружие. Но так разозлился из-за поведения подруги, что сам ударил ее.

- Мужчина нанес ей не менее трех ударов. Его жертва при этом не сопротивлялась. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник, осознав содеянное, не только спешно покинул место преступления, но и избавился от орудия преступления, а также надетой на нём одежды, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Когда обвиняемого задержали, он пытался сказать, что убил его знакомую еще один мужчина, находившийся в квартире. Но следователей было не обмануть. Позже он все-таки признался в случившемся. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU