На острове Кильдин появится храм в честь адмирала Ушакова

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-05T12:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области появится новый храм. Построить его хотят на острове Кильдин, а освятить в честь адмирала Федора Ушакова. 3 июля епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил чин на основание нового храма

Место выбрано не случайно. Еще в 17 веке здесь работали монахи Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря, потом фактическое управление островом перешло Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю.В 18 и 19 веках на востоке Кильдина располагались монастырское рыбацкое становище и часовня Святителя Николая Чудотворца, в которой хранился список иконы Божией Матери «Грузинская», сделанный соловецким мастером на железном листе в 1754 году.

- Год назад усилиями Териберского прихода Североморской епархии и жертвователей, предпринимающих усилия для сохранения и популяризации исторического и культурного наследия острова здесь был установлен и освящен поклонный крест. Это событие положило начало возрождению православной истории острова, находящегося в бухте Могильной (прежнее название – Монастырская) и стало залогом появления здесь духовно-просветительского оздоровительного центра, - рассказали в Североморской епархии.

Пока построек будущего храма на острове нет, но работа по их разработкам идет.

ИСТОЧНИК KP.RU