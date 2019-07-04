В Мурманске молодой человек повредил семь машин и не смог объяснить, зачем он это сделал

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-04T17:32:58+03:00

Хулиган был трезв, когда пошел ломать дворники и зеркала заднего вида [видео]

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Утром владельцев сразу нескольких машин, припаркованных у дома №27 на улице Бочкова в Мурманске, ждал неприятный сюрприз. Они обнаружили, что молодой человек ходит и портит все авто, что видит: отрывает дворники и зеркала заднего вида, бил окна и даже забирался вовнутрь, чтобы... посидеть...

Внимание автолюбителей привлек рев сигнализаций. И они сразу позвонили в полицию.

- Сообщение поступило около 8 утра. На место прибыли сотрудники полиции и задержали 24-летнего мурманчанина. Его доставили в отделение полиции. Молодой человек был трезв, но мотив своего поступка объяснить не смог, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас оценивается ущерб, который нанес хулиган водителям, - всего пострадало семь машин. После этого с молодого человека через суд взыщут компенсацию. Решается вопрос о привлечении дебошира к ответственности.

На Бочкова в Мурманске мужчина крушит машины..

ИСТОЧНИК KP.RU