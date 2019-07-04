В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
Нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Кирова в Мурманске рядом с домом №44 (он находится между двумя остановками общественного транспорта) - один из самых аварийных в городе. На нем часто сбивают людей.
Очередное ДТП произошло в 14.20 4 июля.
- 57-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустил наезд на 15-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с травмами для оказания помощи. По данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Напомним, в январе этого года на этом же месте начинающий водитель сбил двух подростков.
Также в последнее время в Мурманске стали часто сбивать детей во дворах: с начала года насчитывается уже несколько таких случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU