2019-07-04T16:15:18+03:00
Происшествия

В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку

Школьница шла по "зебре", а иномарка не успела затормозить
Мария ПАШЕНКОВА
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Водитель иномарки не успел вовремя затормозить перед зеброй. Фото: ГИБДД по Мурманской областиВодитель иномарки не успел вовремя затормозить перед зеброй. Фото: ГИБДД по Мурманской области
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Нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Кирова в Мурманске рядом с домом №44 (он находится между двумя остановками общественного транспорта) - один из самых аварийных в городе. На нем часто сбивают людей.

Очередное ДТП произошло в 14.20 4 июля.

- 57-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустил наезд на 15-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с травмами для оказания помощи. По данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним, в январе этого года на этом же месте начинающий водитель сбил двух подростков.

Также в последнее время в Мурманске стали часто сбивать детей во дворах: с начала года насчитывается уже несколько таких случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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