В Териберке пройдет большая уборка

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-04T14:03:29+03:00

В Териберке осталось еще много не вывезенного мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В июне Териберка избавилась от многолетнего нарыва - из села наконец вывезли свалку, которая готова была разрастись и поглотить все село.

Но это не значит, что мусора стало меньше. Он есть и с ним надо бороться. Поэтому на ближайших выходных волонтеры приедут в Териберку на уборку. Такая уже прошла в прошлом году.

Традиционный сбор волонтеров, которые неравнодушны к экологической ситуации в Териберке, состоится 6 июля. Северян ждут в 12.00 у кафе на берегу.

Организаторы мероприятия ассоциация гидов Мурманской области "Арктические гиды" выдадут необходимый инвентарь в виде мешков для мусора и перчаток. С собой иметь теплую одежду, дождевики, перекус. Сейчас прорабатывается возможность организации транспорта из Мурманска.

Актуальную информацию можно узнать в группе в "ВКонтакте" "Моя Териберка" или по телефону +7 (999) 270-00-06 (Владимир Онацкий).

Уборка будет в селе как нельзя кстати: 13 и 14 июля здесь пройдет фестиваль "Териберка".

ИСТОЧНИК KP.RU