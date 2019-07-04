2019-07-04T14:03:29+03:00
Общество

В Териберке пройдет большая уборка

Волонтеры приедут очищать село перед большим фестивалем
Мария ПАШЕНКОВАЕкатерина КОНОТОП
Поделиться:
В Териберке осталось еще много не вывезенного мусора.В Териберке осталось еще много не вывезенного мусора.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В июне Териберка избавилась от многолетнего нарыва - из села наконец вывезли свалку, которая готова была разрастись и поглотить все село.

Но это не значит, что мусора стало меньше. Он есть и с ним надо бороться. Поэтому на ближайших выходных волонтеры приедут в Териберку на уборку. Такая уже прошла в прошлом году.

Традиционный сбор волонтеров, которые неравнодушны к экологической ситуации в Териберке, состоится 6 июля. Северян ждут в 12.00 у кафе на берегу.

Организаторы мероприятия ассоциация гидов Мурманской области "Арктические гиды" выдадут необходимый инвентарь в виде мешков для мусора и перчаток. С собой иметь теплую одежду, дождевики, перекус. Сейчас прорабатывается возможность организации транспорта из Мурманска.

Актуальную информацию можно узнать в группе в "ВКонтакте" "Моя Териберка" или по телефону +7 (999) 270-00-06 (Владимир Онацкий).

Уборка будет в селе как нельзя кстати: 13 и 14 июля здесь пройдет фестиваль "Териберка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михельсон пообещал разобраться вокруг истории строительства собора на месте стадиона в Мурманске
В Мурманске Mercedes-Benz сбил 15-летнюю девочку
"Простите за все и не ищите": в Апатитах школьница ушла из дома, оставив записку
Депутат Госдумы Алексей Веллер улетел в Кабо-Верде к задержанным за кокаин морякам
Мурманчанин нашел в почтовом ящике использованный шприц
В Мурманске на помойку выкинули клетку с крысами
В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам
Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз
Для спасения пятилетнего мальчика из Североморска-3 нужно собрать 20 миллионов рублей
В Мурмашах пропал 15-летний подросток
В Ловозере двух щенков оставили привязанными в лесу
В Мурманске водитель Toyota Land Cruiser, стрелявший по водителю грузовика, не увидел своей вины
Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер завел страницу в "ВКонтакте"
Поезд Москва-Анапа задавил мужчину, выскочившего на пути
МегаФон — оператор с наибольшим числом базовых станций в России по данным Роскомнадзора
Студенты мурманских высшей и средней мореходок отправляются в путешествие на «Седове»
Появились фотографии погибших на "Лошарике" моряков-подводников
Валентина Матвиенко выразила соболезнования по трагедии на Северном флоте
Марина Ковтун о трагедии с подводниками на Северном флоте: «Погибли лучшие сыны Отечества»
Скандал с "потерянными" трупами в морге Апатитов произошел из-за перепутанных бирок
В Мурманской области обманули двух доверчивых доставщиков еды
Жители Мурманской области несут цветы к мемориалам в память о погибших моряках-подводника на глубоководном аппарате
Врача из Снежногорска обвиняют в передозировке лекарства, из-за которого умер ребенок
Митрополит Мурманский и Мончегорский о погибших моряках-подводниках: "Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса"
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о гибели подводников: «Это страшная трагедия»
В Ковдоре у затопленного карьера подростки спасли пса с ножевым ранением
Мончегорец летал на собственном самолете без прав
В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло