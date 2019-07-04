2019-07-04T12:43:32+03:00
Общество

В Мурманской области прошли литии по погибшим на АС-31 морякам-подводникам

Главные богослужения состоялись в Мурманске и Североморске
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманске лития прошла в Спасе-на-Водах. Фото: Спас-на-ВодахВ Мурманске лития прошла в Спасе-на-Водах. Фото: Спас-на-Водах
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Мурманская область продолжает переживать трагедию, случившуюся 1 июля на Северном флоте. Пожар на АС-31 унес жизни 14 офицеров. Почти все они жили в Санкт-Петербурге, поэтому хоронить героев будут там. Речь идет о Серафимовском кладбище.

А 3 июля в храмах и церквях Мурманской области состоялись литии по погибшим. Главные богослужения прошли в Спасе-на-Водах в Мурманске и в морском кафедральном храме апостола Андрея Первозванного.

В Североморске литию провел владыка Митрофан.

В Североморске литию провел владыка Митрофан.

- Глава Мурманской митрополии призвал всех поименно поминать в молитвах новопреставленных, особенно в первые сорок дней после гибели, считая это нашим общим долгом и заботой о тех, кто по Евангельскому слову «положил жизнь свою за други своя», - рассказали в Спасе-на-Водах.

Многие северяне во время службы не могли сдержать слез. Пусть они близко не знали погибших, но жизнь в Мурманской области тесно связана с Северным флотом. И все трагедии на нем принимаются близко к сердцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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