2019-07-04T12:05:00+03:00
Происшествия

Мурманчанин выстрелил незнакомому парню в глаз

Стрелка посадили под домашний арест, ему грозит до трех лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
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Молодой человек выстрелил своему обидчику прямо в лицо.Молодой человек выстрелил своему обидчику прямо в лицо.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Мурманске будут судить 19-летнего парня, который одним импульсивным поступком нажил себе крупные неприятности.

В ночь с 25 на 26 февраля в одном из баров в Ленинском районе областного центра отдыхали две компании. В какой-то момент между молодыми людьми из "разных кланов" началась ссора. От слов быстро перешли к рукоприкладству.

19-летний обвиняемый мало того, что избил соперника, так еще и выхватил пистолет и выстрелил ему в глаз. Пострадавшего увезли в больницу, а стрелка - в отделение полиции.

- Согласно полученному заключению - травмы пострадавшего расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. Следователем ОП № 2 УМВД России по городу Мурманску было возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего утрату органом его функции, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее на одну треть, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", - рассказали в полиции Мурманска.

Сейчас нарушитель находится под домашним арестом. А материалы дела направлены в суд. Парню грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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