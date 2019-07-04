В Мурмашах пропал 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-04T11:00:32+03:00

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В Мурманской области снова пропал подросток, который находится в казенном учреждении. Несовершеннолетние сбегают из таких мест не так уж редко. Чаще всего их возвращают уже через несколько дней.

Очередной пропавший - 15-летний Александров Дмитрий. Он находился в Мурмашинском центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журавушка", что находится на улице Молодежная, 1а.

Из центра подросток ушел еще 24 июня. Северяне сообщают, что видели его не раз в Туломе, а также в одном из сетевых магазинов, где он подрабатывает.

Дмитрий был одет: синие джинсы, оранжевая футболка, черные кроссовки.

Если вы видели Дмитрия Александрова или можете помочь с ее поисками, обратитесь в полицию по телефонам 02 и 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

Напомним, в Мурманской области также ищут пропавшую Милену Феофилактову. О ней нет новостей уже три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU