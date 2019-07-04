В Мурманске водитель Toyota Land Cruiser, стрелявший по водителю грузовика, не увидел своей вины

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-04T09:35:56+03:00

Мужчина три паза выстрелил по "ГАЗели", на которой пытался уехать перепуганный водитель. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина получил условный срок, но был не согласен с приговором

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26 сентября прошлого года на улице Шмидта в Мурманске прозвучали выстрелы. К счастью, люди не пострадали, но такой исход вполне мог бы быть.

Оказалось, что причиной пальбы стал конфликт между водителем Toyota Land Cruiser и водителем за рулем "ГАЗели". Первый мужчина посчитал, что чуть не попал в аварию из-за отечественной машины. И решил проучить обидчика.

Сначала он своей иномаркой заблокировал "ГАЗель", а затем повалил на землю ее водителя. Тот вырвался и попытался уехать от греха подальше. Но разъяренный водительToyota Land Cruiser достал травматический пистолет и три раза выстрелил по пассажирской двери, которую успела за собой закрыть его жертва.

- Действия мужчины квалифицированы как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, с применением оружия. За совершенное преступления осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Стрелок отказался признавать свою вину и считал, что не сделал ничего такого. И пытался обжаловать приговор. Но вышестоящая судебная инстанция оставила приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU