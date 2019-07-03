Появились фотографии погибших на "Лошарике" моряков-подводников
14 бравых офицеров, элита нашего флота, погибли 1 июля после пожара на глубоководной научно-исследовательской станции "Лошарик", находившейся в Баренцевом море.
Почти все они приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга. Там остались из семьи, которым из Североморска пришли страшные новости.
Как не раз говорили те, кто сам служил на Северном флоте, погибшие офицеры были первоклассными профессионалами, знатоками своего дела.
Паблик в "ВКонтакте" "Русский Подплав" опубликовал общую фотографию моряков-подводников, для которых "Лошарик" стал братской могилой.
- Экипаж до последнего боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение личного состава, - говорится в подписи к снимку.
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Напомним, ранее Сергей Шойгу, который в эти минуты находится в Североморске, сообщил, что офицеры спасли гражданское лица, а затем задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU