Валентина Матвиенко выразила соболезнования по трагедии на Северном флоте
Слова соболезнования со всей России летят в Мурманскую область в Минобороны. Поводом стала трагедия в Баренцевом море, случившаяся 1 июля. Из-за пожара на глубоководной станции "Лошарик" погибли 14 моряков-подводников, в том числе семь капитанов первого ранга и два Героя России.
Напомним, на происшествие отреагировала бывший губернатор Заполярья Марина Ковтун, Митрополит Мурманской и Мончегорский Митрофан.. А теперь телеграмму в адрес министра обороны Сергея Шойгу направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- Глубоко опечалена известием о гибели моряков-подводников в связи с пожаром на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море. Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для Военно-морского флота России, для всей нашей страны. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мужества им, сил и душевного терпения, - написала в телеграмме Валентина Матвеенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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