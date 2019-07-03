Скандал с "потерянными" трупами в морге Апатитов произошел из-за перепутанных бирок

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-03T10:45:18+03:00

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В конце июня в Апатитах разразился скандал, который быстро стал известен по всей стране. В морге при Апатитско-Кировской центральной городской больнице перепутали тела трех женщин.

Двух из них успели похоронить, поэтому когда стало известно об ошибке, понадобилась эксгумация. Родственники были шокированы двойным горем, а правоохранительные органы занялись проверкой. Первые ее результаты уже есть.

- С 14 по 16 июня в патологоанатомическое отделение поступили тела трех умерших. При их регистрации осуществлено перемещение бирок и направлений с тел умерших в кабинет сотрудника отделения и обратно. В процессе перемещения сотрудники патологоанатомического отделения не приняли мер по обеспечению надлежащей идентификации тел умерших, бирки и направления были перепутаны, что повлекло выдачу и захоронение тел двух умерших иными лицами, нежели лицами, взявшими на себя обязанность осуществить их погребение, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Сличить тела и бирки можно было бы по журналу регистрации поступления и выдачи тел умерших. Но этого не сделали. В адрес главного врачабольниы внесено представление, которое находится на рассмотрении. Решается вопрос о том, что виноватые в путанице возместят ущерб родственникам, в том числе из своего кармана заплатят за повторные похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU