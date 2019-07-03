2019-07-03T10:45:18+03:00
Происшествия

Скандал с "потерянными" трупами в морге Апатитов произошел из-за перепутанных бирок

Виноватых в том, что женщин похоронили в чужих могилах, накажут штрафами
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Родственникам умерших женщин возместят ущерб от ситуации.Родственникам умерших женщин возместят ущерб от ситуации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В конце июня в Апатитах разразился скандал, который быстро стал известен по всей стране. В морге при Апатитско-Кировской центральной городской больнице перепутали тела трех женщин.

Двух из них успели похоронить, поэтому когда стало известно об ошибке, понадобилась эксгумация. Родственники были шокированы двойным горем, а правоохранительные органы занялись проверкой. Первые ее результаты уже есть.

- С 14 по 16 июня в патологоанатомическое отделение поступили тела трех умерших. При их регистрации осуществлено перемещение бирок и направлений с тел умерших в кабинет сотрудника отделения и обратно. В процессе перемещения сотрудники патологоанатомического отделения не приняли мер по обеспечению надлежащей идентификации тел умерших, бирки и направления были перепутаны, что повлекло выдачу и захоронение тел двух умерших иными лицами, нежели лицами, взявшими на себя обязанность осуществить их погребение, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Сличить тела и бирки можно было бы по журналу регистрации поступления и выдачи тел умерших. Но этого не сделали. В адрес главного врачабольниы внесено представление, которое находится на рассмотрении. Решается вопрос о том, что виноватые в путанице возместят ущерб родственникам, в том числе из своего кармана заплатят за повторные похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появились фотографии погибших на "Лошарике" моряков-подводников
Валентина Матвиенко выразила соболезнования по трагедии на Северном флоте
Марина Ковтун о трагедии с подводниками на Северном флоте: «Погибли лучшие сыны Отечества»
В Мурманской области обманули двух доверчивых доставщиков еды
Жители Мурманской области несут цветы к мемориалам в память о погибших моряках-подводника на глубоководном аппарате
Врача из Снежногорска обвиняют в передозировке лекарства, из-за которого умер ребенок
Митрополит Мурманский и Мончегорский о погибших моряках-подводниках: "Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса"
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о гибели подводников: «Это страшная трагедия»
В Ковдоре у затопленного карьера подростки спасли пса с ножевым ранением
Мончегорец летал на собственном самолете без прав
В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло