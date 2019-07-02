Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о гибели подводников: «Это страшная трагедия»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-02T19:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар на атомной глубоководной станции «Лошарик» унес жизни 14 офицеров-подводников, которые участвовали в биометрических измерениях дна Мирового океана 1 июля. Выжившие моряки самостоятельно ликвидировали возгорание и были доставлены в госпиталь в Семевроморск, сюда же, на военную базу вернулась и сама станция.

Свои соболезнования родственникам погибших выразил врио губернатора Мурманской области.

- Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Это страшная трагедия. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны, - сказал Андрей Чибис.

Глава региона заявил о готовности помочь Северному флоту, ведь «Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».

Напомним, в Следственном комитете РФ уже начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU