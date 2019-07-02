Мончегорец летал на собственном самолете без прав

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-02T15:50:23+03:00

Пилот неудачно сел на озеро Лумболка, и этим привлек к себе внимание правоохранительных органов. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

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ЧП с самолетом под Мончегорском прошло для многих северян незаметно на фоне трагедии в Шереметьево. Случилось оно в ночь на 7 мая: самолет-амфибия ЧЕ-22 "Корвет" неудачно сел на озеро Лумболка, попав в проталину.

Этим случаем заинтересовались в прокуратуре и не случайно. Оказалось, что пилот самолета - житель Мончегорска - не должен был подниматься в небо. Ведь у него... нет действующего свидетельства пилота гражданской авиации. Как и государственных и регистрационных опознавательных знаков, разрешения органов организации воздушного движения.

- В отношении пилота возбуждены 4 дела об административных правонарушениях: по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства), ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ(управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ(управление воздушным судном не имеющим государственного и регистрационного опознавательных знаков), ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация), - рассказали в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Это значит, что пилот выплатит сразу несколько штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU