2019-07-02T13:57:13+03:00
Происшествия

У средней мореходки в Мурманске нашли труп

Для погибшего мужчины прохожие вызвали скорую, но спасти его уже было нельзя
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудников скорой могли только констатировать смерть мужчины.Сотрудников скорой могли только констатировать смерть мужчины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 15.15 1 июля в полицию Мурманска поступил звонок от сотрудников "Скорой помощи". Их вызвали к мужчине, которое обнаружили лежащим на земле без признаков жизни у дома №17 на улице Шмидта.

Медработники прибыли на место и могли лишь констатировать смерть. Но передали информацию в полицию.

- Признаков насильственной смерти на тело не было обнаружено. Мужчина 1974 года рождения, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Точную причину смерти установит вскрытие.

Напомним, 21 июня погиб 19-летний студент Мурманского морского колледжа им. Месяцева, который пьяным решил справить нужду в окно и упал.

1 июля в Мурманске рядом с Нахимовским училищем нашли тело 79-летней Светланы Печенкиной, которую искали три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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