У средней мореходки в Мурманске нашли труп
В 15.15 1 июля в полицию Мурманска поступил звонок от сотрудников "Скорой помощи". Их вызвали к мужчине, которое обнаружили лежащим на земле без признаков жизни у дома №17 на улице Шмидта.
Медработники прибыли на место и могли лишь констатировать смерть. Но передали информацию в полицию.
- Признаков насильственной смерти на тело не было обнаружено. Мужчина 1974 года рождения, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Точную причину смерти установит вскрытие.
Напомним, 21 июня погиб 19-летний студент Мурманского морского колледжа им. Месяцева, который пьяным решил справить нужду в окно и упал.
1 июля в Мурманске рядом с Нахимовским училищем нашли тело 79-летней Светланы Печенкиной, которую искали три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU