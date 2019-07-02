У средней мореходки в Мурманске нашли труп

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-02T13:57:13+03:00

Для погибшего мужчины прохожие вызвали скорую, но спасти его уже было нельзя

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В 15.15 1 июля в полицию Мурманска поступил звонок от сотрудников "Скорой помощи". Их вызвали к мужчине, которое обнаружили лежащим на земле без признаков жизни у дома №17 на улице Шмидта.

Медработники прибыли на место и могли лишь констатировать смерть. Но передали информацию в полицию.

- Признаков насильственной смерти на тело не было обнаружено. Мужчина 1974 года рождения, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Точную причину смерти установит вскрытие.

Напомним, 21 июня погиб 19-летний студент Мурманского морского колледжа им. Месяцева, который пьяным решил справить нужду в окно и упал.

1 июля в Мурманске рядом с Нахимовским училищем нашли тело 79-летней Светланы Печенкиной, которую искали три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU