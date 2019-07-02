В Загородном парке Североморска нашли истощенного оленя
Загородный парк - одно из самых любимых мест для отдыха у североморцев. Славится оно тем, что здесь есть маленький зоопарк. Сейчас к нему приковано особое внимание.
На днях посетителей смутил внешний вид обитающих здесь животных. Например, у оленя, который и так производит удручающий вид из-за линьки, торчат бока.
- Козел ел забор, был привязан за рога так, что даже не мог нагнуться попить. Пожалели, что с собой еды не было, нарвали травы. Везде мокро, животные стоят в воде, Ни еды, ни травы, - пожаловался один из посетителей парка в группе "Мурманск".
На это уже отреагировали в полиции.
- По факту информации о неподобающем обращении с животными в парке Североморска сотрудниками полиции будет проведена соответствующая проверка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
ИСТОЧНИК KP.RU