2019-07-02T13:17:32+03:00
Дом. Семья

В Загородном парке Североморска нашли истощенного оленя

Полиция проверит, как владельцы заботятся о животном
Мария ПАШЕНКОВА
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Посетителей парка смутило, что животные слишком худые и рядом с ними нет еды. Фото: vk.com/murmanskgroupПосетителей парка смутило, что животные слишком худые и рядом с ними нет еды. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Загородный парк - одно из самых любимых мест для отдыха у североморцев. Славится оно тем, что здесь есть маленький зоопарк. Сейчас к нему приковано особое внимание.

На днях посетителей смутил внешний вид обитающих здесь животных. Например, у оленя, который и так производит удручающий вид из-за линьки, торчат бока.

- Козел ел забор, был привязан за рога так, что даже не мог нагнуться попить. Пожалели, что с собой еды не было, нарвали травы. Везде мокро, животные стоят в воде, Ни еды, ни травы, - пожаловался один из посетителей парка в группе "Мурманск".

На это уже отреагировали в полиции.

- По факту информации о неподобающем обращении с животными в парке Североморска сотрудниками полиции будет проведена соответствующая проверка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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