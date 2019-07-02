Пьяный водитель из Архангельской области в Мурманске сломал палец инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-02T12:44:37+03:00

Сотрудник ДПС получл перелом пальца, а его обидчик может получить 10 лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина напал на сотрудника полиции и может получить 10 лет колонии

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45-летний житель Архангельской области сразу несколько раз преступил закон и может попасть в колонию.

Мужчина сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ДПС в ночь с 23 на 24 июня у дома №6 улицы Домостроительная в Мурманске после того, как устроил ДТП.

- После установления состояния опьянения у одного из водителей, управлявшего автомобилем марки Mitsubishi Pajero, ему было предложено проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Водитель, не пожелавший выполнять законные требования сотрудника полиции, применил в отношении него насилие, сломав палец руки, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU