Появились первые кандидаты на выборы в Совет депутатов Мурманска
На прошлой неделе избирательная комиссия Мурманской области закончила принимать документы от кандидатов на пост губернатора региона. Всего баллотироваться намерены 15 человек.
В один день с выборами губернатора - 8 сентября - состоится голосование за новых участников Совета депутатов Мурманска. Напомним, что с этого года народные избранники будут идти не по партийным спискам, а будет работать мажоритарная система.
Избирком принял документы от первых желающих выйти на городские выборы. На данный момент таких семь человек. Это действующие депутаты от "Единой России" Сергей Веллер и Сергей Коробков. Также еще два представителя этой партии - Александр Зайцев (заместитель директора по медицинской части в Мурманском многопрофильном центра имени Н.И.Пирогова) и Любовь Малыгина (директор школы №33).
Конкуренцию им составят самовыдвиженцы Валерий Лебедев (специалист по работе с населением в ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"), Дарья Маламанова (бухгалтер в Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска), Николай Фролов (пенсионер), Александр Чайко (индивидуальный предприниматель).
ИСТОЧНИК KP.RU