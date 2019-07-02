2019-07-02T12:01:52+03:00
Политика

Появились первые кандидаты на выборы в Совет депутатов Мурманска

Голосовать северяне будут 8 сентября
Мария ПАШЕНКОВА
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Выборы в Совет депутатов Мурманска пройдут 8 сентября. Фото: www.samara.kp.ruВыборы в Совет депутатов Мурманска пройдут 8 сентября. Фото: www.samara.kp.ru
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На прошлой неделе избирательная комиссия Мурманской области закончила принимать документы от кандидатов на пост губернатора региона. Всего баллотироваться намерены 15 человек.

В один день с выборами губернатора - 8 сентября - состоится голосование за новых участников Совета депутатов Мурманска. Напомним, что с этого года народные избранники будут идти не по партийным спискам, а будет работать мажоритарная система.

Избирком принял документы от первых желающих выйти на городские выборы. На данный момент таких семь человек. Это действующие депутаты от "Единой России" Сергей Веллер и Сергей Коробков. Также еще два представителя этой партии - Александр Зайцев (заместитель директора по медицинской части в Мурманском многопрофильном центра имени Н.И.Пирогова) и Любовь Малыгина (директор школы №33).

Конкуренцию им составят самовыдвиженцы Валерий Лебедев (специалист по работе с населением в ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"), Дарья Маламанова (бухгалтер в Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска), Николай Фролов (пенсионер), Александр Чайко (индивидуальный предприниматель).

ИСТОЧНИК KP.RU

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