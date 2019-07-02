2019-07-02T11:32:52+03:00
Происшествия

Пропавшую на выходных 79-летнюю мурманчанку нашли мертвой

Тело женщины было обнаружено около автогородка
Мария ПАШЕНКОВА
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Светлана Печенкина пропала 29 июня, а нашли ее 1 июля. Фото: аварийно-спасательный отряд МурманскаСветлана Печенкина пропала 29 июня, а нашли ее 1 июля. Фото: аварийно-спасательный отряд Мурманска
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79-летнюю Светлану Печенкину из Мурманска искали с субботы, 29 июня. Женщина рано утром ушла из дома на улице Беринга и пропала. Волонтеры отряда "МурманСпас" отмечали, что пенсионерка дезориентирована.

Вечером 1 июля на улице Шабалина был намечен сбор добровольцев на поиски Светланы Ивановны. Также женщину искали сотрудники аварийно-спасательного отряда: они прошли от проезда Ледокольный и до мурманского филиала Нахимовского училища. Увы, поиски принесли скорбную весть.

- Тело женщины было найдено около 18.45 в лесополосе рядом с озером у автогородка №352 на улице Шевченко. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним, ранее в Мурманске искали 32-летнего Марата Юнусова. Нашли его мертвым спустя почти пять суток недалеко от Ледового озера. К тому моменту тело лежало уже два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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