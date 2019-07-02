В Мурманске мужчина сорвал с женщины серьги вместе с мочками и ударил жертву ножом в спину

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-02T09:43:26+03:00

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26 мая в Мурманске на улице Хлобыстова в подъезде жилого дома средь белого дня было совершено нападение на 52-летнюю женщину. К ней подбежал мужчина, который вырвал серьги из ушей своей жертвы, повредив мочки.

Но и этого ему показалось мало: он ударил женщину ножом в спину. И после этого убежал. задержали злоумышленника через три дня - ориентировки на него разлетелись по всей сети, ведь мужчина попал на камеру видеонаблюдения.

Нападавшим оказался 31-летний мурманчанин.

- В действиях обвиняемого имеется особо опасный рецидив, поскольку ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления (разбой), - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Мужчина признал свою вину, но ему грозит до 15 лет лишения свободы. А украденные серьги стоили всего-то 980 рублей...

ИСТОЧНИК KP.RU