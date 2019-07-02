2019-07-02T09:22:44+03:00
Происшествия

Рыбак двое суток блуждал в лесу под Мурманском, пока его не нашли спасатели

Родственники мужчины сутки пытались найти его сами
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Мужчина двое суток блуждал в лесу, пока на его след не вышли спасатели. Фото: Мурманский арктический аварийно-спасательный центрМужчина двое суток блуждал в лесу, пока на его след не вышли спасатели. Фото: Мурманский арктический аварийно-спасательный центр
Изменить размер текста:

Есть простое правило: если близкий вам человек вдруг пропал, особенно если это случилось в лесу, надо сразу сообщить об этом спасателям. Иногда счет может идти на минуты и важно сразу прийти на помощь.

К счастью, в случае с рыбаком, потерявшимся вблизи река Лавна, все обошлось. 32-летний мужчина вместе с семье поехал на природу в субботу, 29 июня. И отстал по дороге к машине. Сначала его родные пытались его сами искать - на это ушли почти сутки.

Потом, когда семья поняла, что не справляется, она обратилась к спасателям Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- Выехавшая дежурная смена обследовала предполагаемые места нахождения пострадавшего по пути движения к автомобилю, а также берега реки - безрезультатно. Ночью круг поиска был расширен: обследованы участки рек, песчаные карьеры, прилегающие дороги и лесной массив. Но мужчину не удалось найти, - сообщили в центре.

Выйти на след пропавшего удалось только в понедельник, когда спасатели поехали прочесывать лес на квадрациклах - мужчина оказался недалеко от грунтовой дороги. Его передали врачам, чтобы они проверили здоровье северянина после двух суток блуждания без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мончегорец летал на собственном самолете без прав
В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло
Андрей Чибис проведет четыре встречи с жителями Мурманска
У средней мореходки в Мурманске нашли труп
В Загородном парке Североморска нашли истощенного оленя
Пьяный водитель из Архангельской области в Мурманске сломал палец инспектору ДПС
Появились первые кандидаты на выборы в Совет депутатов Мурманска
Пропавшую на выходных 79-летнюю мурманчанку нашли мертвой
Долларовый миллионер из Казахстана хочет реанимировать незамерзающий морской порт "Витино"
В Мурманске мужчина сорвал с женщины серьги вместе с мочками и ударил жертву ножом в спину
В Мурманской области рабочего на обогатительной фабрике затянуло в оборудование
Жителей Мурманской области ждет перерасчет за тепло
Мурманчанка пыталась подловить знатоков "Что? Где? Когда?" вопросом про Тома Сойера
Когда хорошая погода: в правительстве Мурманской области прошло совещание на свежем воздухе
Программа выплаты пособия на первенца в Мурманской области будет работать до 2021 года
В Мурманске на Ленинградке перевернулась машина, водитель погиб
В Мурманске 17-летнего подростка соблазнила машина, которую водитель оставил с ключами зажигания
Правительство РФ дало Мурманской области две недели на дорожную карту по электричеству
Бизнесмены Мурманской области сами выберут уполномоченного по защите прав предпринимателей
У комитета государственного и финансового контроля Мурманской области новый глава
В Мурманске пропала 79-летняя женщина