Рыбак двое суток блуждал в лесу под Мурманском, пока его не нашли спасатели

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-02T09:22:44+03:00

Мужчина двое суток блуждал в лесу, пока на его след не вышли спасатели. Фото: Мурманский арктический аварийно-спасательный центр

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Есть простое правило: если близкий вам человек вдруг пропал, особенно если это случилось в лесу, надо сразу сообщить об этом спасателям. Иногда счет может идти на минуты и важно сразу прийти на помощь.

К счастью, в случае с рыбаком, потерявшимся вблизи река Лавна, все обошлось. 32-летний мужчина вместе с семье поехал на природу в субботу, 29 июня. И отстал по дороге к машине. Сначала его родные пытались его сами искать - на это ушли почти сутки.

Потом, когда семья поняла, что не справляется, она обратилась к спасателям Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- Выехавшая дежурная смена обследовала предполагаемые места нахождения пострадавшего по пути движения к автомобилю, а также берега реки - безрезультатно. Ночью круг поиска был расширен: обследованы участки рек, песчаные карьеры, прилегающие дороги и лесной массив. Но мужчину не удалось найти, - сообщили в центре.

Выйти на след пропавшего удалось только в понедельник, когда спасатели поехали прочесывать лес на квадрациклах - мужчина оказался недалеко от грунтовой дороги. Его передали врачам, чтобы они проверили здоровье северянина после двух суток блуждания без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU