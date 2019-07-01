Жителей Мурманской области ждет перерасчет за тепло

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-01T17:17:48+03:00

Всего с начала года Госжилинспекция региона получила 139 жалоб северян на суммы в квитанциях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врио губернатора отменил доначисления платы за тепло в домах с приборами учета до выяснения причин роста сумм

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Многие северяне получили квитанции с большими суммами за тепло не в январе, как обычно бывает после корректировки, а в мае. С таким раскладом согласились не все, в том числе и в правительстве Мурманской области.

Поэтому в конце мая врио губернатора региона Андрей Чибис принял решение, что доплата за отопление в домах с приборами учета будет приостановлена, пока не будет точно понятно, откуда она взялась и правильно ли ее рассчитали. Квитанции с правильными суммами должны прийти в июле.

- С ресурсоснабжающими организациями достигнута договоренность о возврате переплаты. Областное МинЖКХ совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями выясняет причины корректировок в каждом отдельном случае. В расчетные центры направлены распорядительные письма о перерасчетах. До окончательного выяснения причин роста сумм в квитанциях все плюсовые корректировки будут отменены, переплата возвращена жильцам, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Всего с начала года Госжилинспекция региона получила 139 жалоб северян на суммы в квитанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU