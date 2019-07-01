2019-07-01T14:14:52+03:00
Общество

Когда хорошая погода: в правительстве Мурманской области прошло совещание на свежем воздухе

Встреча состоялась во дворе "белого дома"
Ника СВЕТЛОВА
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Впервые в правительстве Мурманской области состоялось совещание на свежем воздухе.Впервые в правительстве Мурманской области состоялось совещание на свежем воздухе.
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Шутка про мурманское лето "было ли лето? было, но я в тот день работал" в июне была актуальна. В прошлом месяце был всего один жаркий день, а потом погода северян не баловала.

Июля начался в Заполярье с тепла. И в правительстве Мурманской области решили, что нельзя упускать такой подарок от небесной канцелярии. Поэтому совещание с членами правительства прошло не в кабинете, как это бывает обычно, а на свежем воздухе. Столы вынесли на задний дворик "белого дома". А участники встречи - в их числе были врио губернатора Андрей Чибис, его замы Оксана Демченко, Мария Дерунова, Зоя Санджиева, Анатолий Векшин, помощник Ольга Вовк и другие - обсуждали разные вопросы под солнцем и голубым небом.

В правительстве Мурманской области такой формат был опробован впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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