В Мурманске на Ленинградке перевернулась машина, водитель погиб

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-01T12:45:20+03:00

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Минувшие выходные были богаты на аварии. Пожалуй, самая страшная случилась рядом с комплексом "Кречет", на 6 километре автоподъезда к Мурманску. Произошло ДТП 29 июня в 19.30.

- Мужчина 1996 года рождения за рулем Renault двигался со стороны улицы Шевченко в сторону Кооперативной, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина погиб. Оказалось, что погибшего звали Денис Пискунов. Его близкие ищут родственников водителя через "ВКонтакте".

- Веселый отзывчивый парень с заразительным смехом. Никогда не проходил мимо чужой беды. И вот сейчас его не стало. Очень прошу всех, кто может помочь в поисках его родственников, откликнуться, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Екатерина Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU