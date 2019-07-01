В Мурманске 17-летнего подростка соблазнила машина, которую водитель оставил с ключами зажигания

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-01T11:51:55+03:00

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В этой истории, случившейся в Мурманске, необдуманные поступки совершили и хозяин машины, и 17-летний подросток, который угнал авто.

Мужчина договорился со своим водителем, что оставит ему ключи от своего Ford Transit в замке зажигания. Водитель должен был прийти буквально через пару минут и забрать авто. Но на месте его не обнаружил.

Оказывается, мимо иномарки шел 17-летний подросток. Он увидел, что машина заведена, ключи есть. И поддался соблазну.

- Заведя двигатель, подозреваемый поехал кататься, после чего бросил транспортное средство на территории гаражного кооператива, расположенного по улице Новое Плато и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Молодого человека поймали быстро, хотя раньше он не имел проблем с законом. Зато сейчас попал в крупную передрягу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU