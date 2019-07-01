Правительство РФ дало Мурманской области две недели на дорожную карту по электричеству

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-01T10:50:38+03:00

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На прошлой неделе в Мурманской области с визитом побывал вице-премьер Дмитрий Козак. С ним решали разные важные вопросы, в том числе с уходом региона от мазутозависимости. Напомним, по итогам встречи регион получил 3 миллиарда рублей на компенсацию повышения стоимости мазута.

Еще одна важная тема, которая поднималась с гостем из Москвы, это бесперебойное электрснабжение региона. Электросети сейчас морально устарели, и это сказывается на жизни северян: часто в будни и праздники остаются без света. Правительство РФ намерено помочь Заполярью с этой проблемой. Но сначала...

- Нам дали две недели на то, чтобы мы составили дорожную карту и представили ее на федеральном уровне. Давайте поработаем над ней, представьте ее мне и поговорим на моем уровне, - обратился к правительству региона врио губернатора Андрей Чибис.

Напомним, в Мурманской области есть населенные пункты, где свет бывает по расписанию. К числу таких относится Краснощелье.

ИСТОЧНИК KP.RU