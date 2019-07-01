В Мурманске пропала 79-летняя женщина
Пошел третий день, как 79-летняя Светлана Ивановна Печенкина ушла из дома на ул. Беринга,10 и не вернулась. Последний раз женщину видели ранним утром 29 июня. Волонтеры отряда "Мурманспас" предупреждают: северянка дезориентирована.
Приметы: на вид 80 лет, рост 170 см, рыжие короткие волосы, серо-голубые глаза, на передних зубах золотые коронки.
Была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки, на голове - светлая шапка.
Всех, кто видел Светлану Ивановну или может помочь с ее поисками, просят позвонить в полицию 102 или 02, аварийно-спасательный отряд Мурманска (8152) 24-49-11 или в отряд "МурманСпас" 8911-339-89-41, 8911-311-70-20.
Напомним, в Мурманске продолжают искать 13-летнюю Милену Феофилактову, которая пропала еще в марте после некрасивой истории с избиением девочки. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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