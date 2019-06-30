В соцсети попало видео с дракой школьниц в Кандалакше

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-30T15:04:06+03:00

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В последнее время сообщения о драках несовершеннолетних в Мурманской области стали едва ли еженедельным. Что особенно пугает, выяснять отношения кулаками все больше любят девушки.

В сети появилось видео, на котором школьницы нападают на сверстницу. По сообщению паблика "Плохие новости", все случилось в мае этого года в Кандалакше.

- Причиной возни стало то, что пострадавшая посмела поцеловаться с парнем, на которого положила глаз другая школьница, - говорится в описании видео.

По нет подтвержденной пока информации, пострадавшая девушка ранее сама нападала на другую девочку и била ее из-за ревности.

Ситуацией уже заинтересовались следователи.

Напомним, в марте этого года тоже в Кандалакше школьницы избили девушку. По данному случаю не стали возбуждать уголовное дело, хотя хулиганкам грозит спецучреждение для несовершеннолетних. В июне девочки дрались в Мурманске. Тогда причиной ссоры тоже стал молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU