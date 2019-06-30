2019-06-30T14:43:40+03:00
Общество

Мурманская область вошла в число регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ

Заполярье на третьем месте в рейтинге после Магаданской области и Камчатского края
Мария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области плохо платят за коммуналку. Не потому ли, что она слишком большая?Жители Мурманской области плохо платят за коммуналку. Не потому ли, что она слишком большая?Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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С 1 июля в Мурманской области второй раз за год подорожают услуги ЖКХ (напомним, первая волна была в январе). На кошельках северян это скажется существенно. Ведь как установили эксперты из аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Заполярье входит в число регионов с самой дорогой коммуналкой.

- Больше других на услуги ЖКХ в России потратился среднестатистический житель Магаданской области - 42 тысячи 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 тысяча 41 рубль в год или 3420 - в месяц), Мурманская область (36 тысяч 32 рубля в год или 3003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (33 тысячи или 2774) и Московская область (31 тысяча 288 или 2607), - пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование.

Больше всего повезло жителям Дагестана: 5487 рублей в год или 457 рублей в месяц с человека.

При этом Мурманская область вошла в число субъектов, где хуже всего платят за услуги ЖКХ и где копятся долги. Вместе с нами в черный список попали Чукотка, Ингушетия, Камчатский край и Республика Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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