Рядом с аэропортом "Мурманск" гуляет медведь

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-30T09:51:44+03:00

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Северяне продолжают предупреждать земляков о встречах с медведями, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Очередного косолапого снова видели у главной воздушной гавани области.

- Медведь на обочине между родником и поворотом на аэропорт "Мурманск", на спуске, где ограничение скорости 70-50, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" утром 29 июня Дмитрий Лихов. - По этой дороге ездит много велосипедистов, рабочих, косящих траву, дачников.

Напомним, косолапых хищников в этом году часто видят под Ковдором, Кандалакшей (так, здесь рыбаки встретили царя леса за ловлей рыбы) и на дороге Оленегорск-Ревда. Некоторые северяне даже кормят их с рук, что может привести к гибели или человека, или медведя, который станет слишком ручным. Также под Ловозером несколько животных задрали 16 ученых оленей. И теперь оленеводы боятся идти в тундру на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU