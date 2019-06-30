В Мурманске мужчина избил жену дверью

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-30T09:34:49+03:00

Во время ссоры супругов в ход пошла дверь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ссора супругов в Мурманске закончилась и больницей, и уголовным делом.

56-летнюю женщину доставили в медучреждение с сотрясением мозга и ушибами и ссадинами на лице. Она не стала скрывать от врачей, что это последствия нападения ее 57-летнего мужа. Сотрудники больницы сразу сообщили об этом в полицию.

Участковый приехал по месту жительства супругов и узнал подробности их конфликта. Оказалось, что муж и жена поссорились, и мужчина схватил.. дверную планку. И стал бить ей возлюбленную.

- По данным полиции, ранее в поле зрения правоохранительных органов мурманчанин не попадал и к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и ему избрана мера пресечения в виде надлежащего поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU