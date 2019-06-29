2019-06-29T16:50:13+03:00
Общество

Мурманские студенты преобразили стену в управлении ГОЧС и ПБ

Граффити-проект стал подарком от воспитанников МАГУ
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Унылая бетонная стена превратилась в настоящее произведение искусства. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.Унылая бетонная стена превратилась в настоящее произведение искусства. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.
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На дни рождения принято дарить подарки. А если юбилей отмечает целое ведомство? То и подарок должен быть большим, таким, чтобы его было видно издалека. Например, рисунок во всю стену. Именно таким стало поздравление от студентов Мурманского государственного арктического университета (МАГУ) для Управления ГО ЧС и ПБ региона по случаю 100-летия со дня образования пожарной охране на Мурмане.

- Идея росписи большой бетонной стены нам показалась очень привлекательной — из серого и некрасивого сделать что-то яркое и привлекательное! Мне и моим студенткам очень понравился процесс работы, мы прошли все этапы — от эскиза до росписи. Это был очень полезный опыт! – рассказала руководитель групповой практики Татьяна Батова.

В реализации граффити-проекта приняли участие студенты 2 курса факультета искусств и сервиса МАГУ. Холстом для них стало ограждение на территории производственно-технического центра Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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