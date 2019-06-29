Мурманские студенты преобразили стену в управлении ГОЧС и ПБ

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-29T16:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На дни рождения принято дарить подарки. А если юбилей отмечает целое ведомство? То и подарок должен быть большим, таким, чтобы его было видно издалека. Например, рисунок во всю стену. Именно таким стало поздравление от студентов Мурманского государственного арктического университета (МАГУ) для Управления ГО ЧС и ПБ региона по случаю 100-летия со дня образования пожарной охране на Мурмане.

- Идея росписи большой бетонной стены нам показалась очень привлекательной — из серого и некрасивого сделать что-то яркое и привлекательное! Мне и моим студенткам очень понравился процесс работы, мы прошли все этапы — от эскиза до росписи. Это был очень полезный опыт! – рассказала руководитель групповой практики Татьяна Батова.

В реализации граффити-проекта приняли участие студенты 2 курса факультета искусств и сервиса МАГУ. Холстом для них стало ограждение на территории производственно-технического центра Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU