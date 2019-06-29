Тест-драйв или краш-тест: в Мурманске брендированный Lexus NX въехал в ограждение

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-29T15:26:58+03:00

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Тест- драйв – это возможность познакомиться с автомобилем до его покупки, а вот краш-тест – это испытание машин на прочность. Кажется, два этих понятия перепутал водитель, который решил воспользоваться люксовым Lexus NX и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие в Мурманске.

Авария произошла на Кольском проспекте в Первомайском округе столицы Заполярья. В районе между ТРЦ «Северное нагорное» и Якорным переулком новенький внедорожник врезался в дорожное ограждение, стоящее вдоль самого длинного в городе проспекта в сторону севера. Столкновения с Lexus не выдержали сразу несколько секций забора и, судя по фото с места событий, колесо автомобиля.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Кроме, возможно, кошелька водителя – некоторые дилеры требуют возмещения ущерба при повреждении авто во время тест-драйва.

ИСТОЧНИК KP.RU