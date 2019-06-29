2019-06-29T12:56:25+03:00
Общество

За правильной парковкой в Мурманске проследят автомобили, оборудованные роботами

Прибор «Паркон» будет автоматически фиксировать нарушения
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Перед началом работы "Паркон" исследует все проблемные места в городе. Фото: Рамиль НУРИЕВ.Перед началом работы "Паркон" исследует все проблемные места в городе. Фото: Рамиль НУРИЕВ.
Изменить размер текста:

Что делать «скорой», когда она не может подъехать к нужному подъезду? А грейдеру, у которого не получается проехать для уборки во двор? А женщинам с колясками, которым из-за заставленных машинами тротуаров приходится идти по проезжей части? Только вздыхать и ругаться на тех, кто оставляет своих железных коней в неположенных местах.

Теперь за нарушителями проследят роботы. Автомобили, оборудованные системой фото-видео фиксации «Паркон» выйдут на мурманские дороги в ближайшее время.

- В первую очередь нарушения правил остановки и стоянки будут пресекаться в проблемных местах нашего города, там, где автомобили мешают проезду общественного транспорта и создают помехи в движении другим транспортным средствам. «Паркон» устанавливается на автомобиль без цветографических схем, - пояснили в УГИБДД по Мурманской области.

Схема работы робота проста: перед началом работы обследуется маршрут, на котором установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку, затем автомобиль проезжает по этим местам и фиксирует нарушения, после чего повторно проезжает по заданному маршруту. Дальше фотоматериалы о нарушениях отправляются в ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений), после чего в течение 15 дней заводится «административка», о которой в течение трех суток по почте сообщают нарушителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманские студенты преобразили стену в управлении ГОЧС и ПБ
Тест-драйв или краш-тест: в Мурманске брендированный Lexus NX въехал в ограждение
Из-за коммунального долга приставы арестовали у мурманчанки микроволновку и посудомойку
Из-за кражи кабеля у станции Сходня задержался поезд Мурманск-Анапа
Последняя мелодия: В Мурманске молодой человек сыграл на пианино, выброшенном на помойку
В Барнауле на 102 году жизни умер герой обороны Советского Заполярья
Избирком Мурманской области не нашел нарушений по первой жалобе на агитацию в выборах губернатора Мурманской области
Американская компания требует от Мурманского морского пароходства деньги за судно, которое не получила
Жителям Мурманской области будут помогать устанавливать зубные ортопедические конструкции любой сложности
В выборах губернатора Мурманской области будут участвовать 15 человек
25-летняя мурманчанка угнала Toyota Camry у знакомого, чтобы покататься
На выезде из Североморска женщина за рулем влетела в отбойник
Жители Мурманской области смогут увидеть выставку техники от Северного флота
В Санкт-Петербурге присяжные осудили женщину, которая убила мурманчанку - любовницу мужа
Под Шонгуем столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие
Мурманск не вошел в число самых агрессивных городов России
В Кузомени на месте сгоревшей школы заложили фундамент для нового здания
Исполнилось 100 дней с момента назначения Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области