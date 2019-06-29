За правильной парковкой в Мурманске проследят автомобили, оборудованные роботами

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-29T12:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Что делать «скорой», когда она не может подъехать к нужному подъезду? А грейдеру, у которого не получается проехать для уборки во двор? А женщинам с колясками, которым из-за заставленных машинами тротуаров приходится идти по проезжей части? Только вздыхать и ругаться на тех, кто оставляет своих железных коней в неположенных местах.

Теперь за нарушителями проследят роботы. Автомобили, оборудованные системой фото-видео фиксации «Паркон» выйдут на мурманские дороги в ближайшее время.

- В первую очередь нарушения правил остановки и стоянки будут пресекаться в проблемных местах нашего города, там, где автомобили мешают проезду общественного транспорта и создают помехи в движении другим транспортным средствам. «Паркон» устанавливается на автомобиль без цветографических схем, - пояснили в УГИБДД по Мурманской области.

Схема работы робота проста: перед началом работы обследуется маршрут, на котором установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку, затем автомобиль проезжает по этим местам и фиксирует нарушения, после чего повторно проезжает по заданному маршруту. Дальше фотоматериалы о нарушениях отправляются в ЦАФАП (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений), после чего в течение 15 дней заводится «административка», о которой в течение трех суток по почте сообщают нарушителю.

ИСТОЧНИК KP.RU